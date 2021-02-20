Турция взялась за Крым, как за свой

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20 февраля 2021, 17:21

Фото: соцсети

Анкара выразила обеспокоенность в связи с рейдами на крымских татар. По мнению турецкого руководства, власти в Крыму ущемляют права коренного населения Крыма, а это недопустимо и вызывает обеспокоенность. Об этом сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на соответствующее заявление МИДа Турции и публикацию в издании Yeni Şafak.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России провела обыски в домах крымских татар. Шесть человек задержали. По словам Денисовой, аресты и весь этот рейд – «политически мотивированы». За слова украинского омбудсмена ухватились в Анкаре. МИД Турции выступил с заявлением, в котором назвал крымских татар «братьями» турков, а сам Крым - украинским.

«Мы обеспокоены рейдами в дома наших братьев, крымско-татарских турок и задержаниями их в Крыму. Призываем к прекращению такой практики в отношении крымских татар, которые являются коренными жителями Крымского полуострова», - говорится в заявлении турецких дипломатов.

В МИДе Турции, кроме этого, повторили, что считают возвращение Крыма под юрисдикцию и в состав России «незаконным». Дипломаты Анкары при этом повторяют слово «аннексия». В Анкаре заверили, что будут и впредь поддерживать крымских татар – «братьев» турок. Стоит напомнить туркам, что они уступили Крым еще во второй половине Восемнадцатого века России а не Украине.

Эксперты повторяют, что такие заявления официальной Анкары следует рассматривать как вмешательство Турции во внутренние дела России.