Армия России получит большую партию ударных беспилотных летательных аппаратов

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20 февраля 2021, 17:03

Фото: соцсети

Министерство обороны России заключило контракт на закупку разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов «Альтиус-РУ». Поставку будет осуществлять «Уральский завод гражданской авиации». Партия беспилотников должна быть изготовлена уже в этом году. Об этом сообщает новосное агенство «АННАНьюс».



Заключен контракт на поставку разведывательно-ударных БПЛА «Альтиус-РУ» для армии России. Производитель аппаратов «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), расположенный в Казани, уже завершил этап «Технический проект». В этом году должна быть выпущена первая партия БПЛА «Альтиус-РУ». Точное количество заказанных аппаратов не уточняется. О закупке сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.



Разведывательно-ударный БПЛА «Альтиус-РУ» разрабатывается с 2011 года. По некоторым данным, он может нести нагрузку в виде до двух тонн. На данный момент неизвестно, были ли разработаны какие-то боеприпасы для применения с БПЛА «Альтиус-РУ», или он будет применять обычные.



Напомним, что конфликты начала 21 века продемонстрировали высокую эффективность ударных беспилотников. Особенно это касается турецких аппаратов, которые были успешно применены в ходе боев в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.