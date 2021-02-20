Пара замечаний на очередной перл Вассермана по поводу наступления ВСУ в Донбассе этой весной

Аргументы Недели → Армия 13+

20 февраля 2021, 16:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Хуже всего, когда некомпетентные в военных вопросах медийные лица, такие, как Анатолий Вассерман, начинают витийствовать на военные темы типа той, что «крупномасштабное наступление Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР может начаться весной». Хотелось бы остановить подобные спекуляции, но, к сожалению, это невозможно по ряду причин. Остается только разъяснять азы военного дела всем, кто так или иначе связан с некомпетентным мнением тех или иных лиц.



Согласно прогнозу данного невоенного эксперта, наступление начнется «либо по холоду, до начала распутицы, либо как только земля немного подсохнет». Если уж он завел речь о весеннем наступлении, это означает, что он должно проходить именно в период распутицы, без всяких оговорок. В противном случае его досужие высказывания с оговорками можно интерпретировать так: «наступать будут весной, может по холоду (то есть - зимой), может, когда земля немного подсохнет (то есть – летом)». Так, когда же, в какой из этих трех сезонов? Человек поколебал воздух, ляпнул откровенную чушь на популярную тему, пропиарился, а СМИ эту чушь быстренько растиражировали. Настоящие военные эксперты, понимающие процесс подготовки и ведения наступательных действий, во всей его многосложности так огульно и верхоглядски заявлять не будут.

Прежде всего, к наступлению надо готовиться. К линии фронта подтягиваются: боевая, инженерная и транспортная техника, артиллерия, боеприпасы, ремонтные мастерские, ГСМ, запасные части, продовольствие, экипировка, обмундирование, гробы и другие средства захоронения, в конце то концов. И этот перечень можно продолжать. Кроме того, готовятся операционные линии (для переброски на фронт сил, средств и тылового обеспечения и вывоза в тыл раненых и войск подлежащих ротации) и рокады, для быстрой переброски войск (сил и средств) на участок прорыва, где обозначится успех. В уходящий зимний сезон ничего подобного не наблюдалось. Если ВСУ сейчас немедленно начнут форсированным темпом готовиться к наступлению они аккурат успеют к распутице. А так, все будет определять «Генерал чернозём. Тем, кому не ясно, что это такое, рекомендую прогуляться по раскисшему полю чернозема, на первых двух шагах на ногах провиснет по десятку кг грязи, при попытке дальше продвигаться вперёд вы потеряете обувь, она утонет безвозвратно в вязкой черной субстанции, а потом вы просто на просто застрянете без возможности двигаться вперёд и назад. То же происходит с техникой, колесная - закопается в жиже практически сразу, гусеничная - чуть позже. В таких условиях придётся наступать колоннами по дорогам. Что, в принципе невозможно, поскольку и техника, и личный состав будут нести тотальные потери. Такое наступление захлебнется на первых же километрах, а может и сотнях метров, а остановить его будет несложно и малыми силами.

Как вариант, в весеннюю распутицу возможно применение вертикального маневра, но для этого нужен мощный парк ударных и транспортных вертолетов, для огневого сопровождения необходима многочисленная штурмовая авиация, фронтовые бомбардировщики, самолёты ДРЛО, и для завоевания господства в небе неплохо было бы иметь солидное количество фронтовых истребителей. Ничего из вышеперечисленного у ВСУ в должном количестве нет. ВВС Незалежной (повитряные силы) насчитывают до 80 истребителей советского производства Су-27 и МиГ-29, 14 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 31 штурмовик Су-25 и около 50 вертолетов. Причем, большая часть этой техники в нерабочем состоянии. Украина испытывает серьезный дефицит в запчастях для самолетов и вертолетов, поскольку они производятся за ее пределами. Киеву приходиться скрести по сусекам стран бывшего Варшавского договора, обращаться к африканским, латиноамериканским и азиатским пользователям советской военной техники. Так что ВСУ не могут даже мечтать о применении вертикального манёвра в ходе наступления. Поэтому придется ждать лета. Но и это ожидание подразумевает серьезную подготовку.

Далее Вассерман в уничижительной форме высказался о качестве украинских командиров. Это он зря, в ВСУ есть хорошие офицеры. Сразу видно, что данный «военный эксперт» ни разу в Армии не служил не в какой ипостаси. Мне, как кадровому офицеру, придется его урезонить. Среди моих однокашников по военному училищу большинство – украинцы. В войсках Вооруженных сил СССР самыми лучшими солдатами были выходцы из Украины (кроме уроженцев регионов, входивших в состав Австро-Венгрии, а затем - Польши). Кстати, настоящий военный эксперт никогда не будет относится с неуважение к противнику. К сожалению, Украина стала таковой для России. Конечно, можно стебаться сколько угодно над тем, что в украинском языке взрыв это «выпук» и украинские солдаты не стреляют, а «пукают». Но эти факты никак не влияют на боеспособность и мотивацию воевать.