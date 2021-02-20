Швеция предложила финнам объединить ВВС против России

Аргументы Недели → Армия 13+

20 февраля 2021, 13:40

Фото: соцсети

С рекомендациями Финляндии по усилению воздушной обороны выступил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон. По его мнению, финнам следует как можно скорее закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab. Шведский бригадный генерал пояснил агентству Defense News, что тогда, в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» смогут отступить на базы соседней Швеции. Об этом пишет EADaily, ссылаясь на украинскую прессу.

Перссон заявил, что разместить финские ВВС на аэродромах Швеции легче, ели это будут самолеты Gripen. И не видит никаких отрицательных последствий для Финляндии, которая должна оставить свое небо «российскому агрессору», чтобы защищать Стокгольм. «Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — заверил Перссон.

Как напоминает издание, в настоящее время Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Удивляет излишне хитроумный план шведского генерала, он хочет, чтобы финны закупили шведские истребители и передали их в пользование Швеции. Это, кстати, далеко не первый подобный заход шведских генералов. Такие предложения из Стокгольма в Хельсинки летят в завидную частоту. Стиль поведения Швеции по отношению к финнам объясняется тем, что Стокгольм, по старинке, считает их своим вассалами.

Среди потенциальных продавцов — американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab. Отметим, что финское руководство не слишком разделяет опасения европейских соседей по поводу «российской агрессии» и в отношениях с Москвой предпочитает миролюбивый тон.