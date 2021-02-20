ВСУ открыли минометный огонь по милиции Донбасса, есть убитые

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20 февраля 2021, 13:13

Фото: соцсети

Артиллеристы ВСУ обстреляли из минометов позиции ополчения ДНР в районе Горловки. Есть убитые и раненые. Данное событие произошло на фоне того, что вчера в Киеве заявили о новом секретном решении, которое, по мнению украинских властей, должно изменить ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».



ВСУ усилили обстрелы территории Донбасса. Украинские военные обстреляли из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 район населенного пункта Украинское, расположенного на юге ДНР. Интенсивному обстрелу подверглись также окраины Горловки. Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты ВСУ выпустили 51 мину калибром 82 и 120 миллиметров по району поселка шахты имени Гагарина.



В результате обстрелов под Горловкой погиб один защитник Донбасса, еще двое получили ранения. Раненные эвакуированы, им оказана медицинская помощь. Об этом сообщила пресс-служба Народной Милиции ДНР.



Отметим, что ВСУ усилили обстрелы после того, как на вчерашнем заседании украинского совета национальной безопасности и обороны было объявлено о новом, секретном решении, которое должно изменить обстановку на Донбассе в пользу Киева. Его подробности не сообщаются.