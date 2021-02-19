Военный комиссар Москвы вручил сыну фронтовика удостоверения к наградам погибшего отца

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19 февраля 2021, 20:59

Фото: соцсети

Военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов в ходе торжественной церемонии вручил сыну участника Великой Отечественной войны удостоверения к наградам отца – фронтовика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Михаилу Захаровичу были вручены удостоверения к орденам Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени. Ермаков Захар Сергеивич в период с 5 марта по 18 мая 1942 года 9 раз участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков и беспощадно громил их из своего орудия.

Военные комиссариаты Западного военного округа продолжают поиск фронтовиков, которым своевременно не были вручены государственные награды, или их родственников для передачи документов на хранение в семью ветерана.

За последние годы военный комиссариат Москвы передал более 800 государственных наград и удостоверений к ним участникам локальных войн и военных конфликтов, ветеранам Великой Отечественной войны или их родственникам.