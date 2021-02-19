Граждане стран Западной Европы воюют в составе ЧВК в Мозамбике

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19 февраля 2021, 20:50

Фото: соцсети

Сотрудники частной военной компании продолжают операции на севере Мозамбика. Примечательно, что «Солдаты удачи» располагают боевыми вертолетами, которые применяются против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».



В социальных сетях опубликована группа фотографий, на которых зафиксированы сотрудники зарегистрированной в Южно-Африканской Республике частной военной компании Dyck Advisory Group, которые действуют на севере Мозамбика. Снимки сделаны в провинции Кабу-Делгаду, где продолжаются боевые действия между правительственными войсками страны и боевиками «Исламского государства». Примечательно, что на фото также засняты вертолеты SA 341B Gazelle AH1, которые также принадлежат бойцам ЧВК. Точная дата съемки неизвестна.

Первые сообщения о том, что на севере Мозамбика действуют сотрудники южноафриканской ЧВК Dyck Advisory Group появились в апреле 2020 года. Примечательно, что в компании работают не только граждане ЮАР, но и бойцы из стран Западной Европы, в частности из Германии.

В ходе операций в Мозамбике ЧВК Dyck Advisory Group понесла потери в технике. Так, во время боев с боевиками ИГ в апреле 2020 года был поврежден принадлежащий компании вертолет SA 341B Gazelle AH1 . Экипаж был эвакуирован после совершения вынужденной посадки, машина сгорела на земле. В июне 2020 года из-за технической неисправности разбился принадлежащий ЧВК самолет Bat Hawk. Летчик получил ранения и был эвакуирован.



Боевые действия в Мозамбике ведутся всего в 60 километрах от расположенных в стране объектов западных компаний Exxon Mobil и Total, которые занимаются добычей природного газа в стране. В условиях, когда боевики «Исламского государства» захватывают один за другим населенные пункты провинции Кабу-Делгаду, а правительственные войска не могут им противостоять, эти корпорации прибегли к услугам ЧВК для защиты своей инфраструктуры.





Напоминаем, что с 2017 года в населенной преимущественно мусульманами провинции Кабу-Делгаду, расположенной на севере Мозамбика, продолжается вооруженный конфликт боевиков-исламистов и властей. Действующие в провинции радикалы присягнули на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», после чего интенсивность боевых действий резко возросла.