Россия подвергается жёсткой информационной агрессии Запада, эксперты предлагают пути противодействия

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19 февраля 2021, 20:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В форумном зале Общественной палаты Российской Федерации в пятницу прошли военно-философские чтения Академии военных наук (АВН) РФ. С докладами выступили ведущие отечественные эксперты в военной области.

Именитые ученые выступили с докладами, в которых речь шла о непростой военно-политической ситуации, сложившейся вокруг России. Так же освещались военные концепции вероятного противника РФ и источники угроз для нашего государства. Было высказано мнение, что Россия серьёзно отстаёт в развитии беспилотной авиации, искусственного интеллекта применимого в военном деле и робототехнике. Отмечалась особо агрессивное информационное воздействие спецслужб Запада на население России. В первую очередь ведется подрывная работа, направленная на дискредитацию властей страны, что по мнению западных военных аналитиков должно значительно ослабить обороноспособность России и способность руководства принимать решения военного и политического плана. Информационная агрессия Запада по мнению российских военных ученых является наиболее чувствительной угрозой для суверенитета стран в настоящее время. Обсуждались шаги, которые необходимо срочно предпринять для противодействия информационным атакам Запада.

Эксперты сошлись во мнении, что многие российские СМИ допускают ошибки при освещении военных событий из-за незнания соответствующих терминов и определений. Было высказано пожелание создать справочник, который поможет журналистам лучше ориентироваться в военных вопросах. Организаторы военно-философских чтений в ближайшее время подготовят резолюцию состоявшегося форума, которая будет опубликована в СМИ.