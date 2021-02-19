В парке «Патриот» прошли сборы для будущих инструкторов и судей ФАТСР

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19 февраля 2021, 20:13 Анатолий Жильцов

Фото: соцсети

На территории Многофункционального огневого центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» завершились сборы для будущих инструкторов и судей Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ОФСОО «ФАТСР»). В двухдневных сборах приняли участие 150 человек из 50 регионов страны.

«На сборах создали пять учебных мест, где отрабатывались упражнения по армейскому тактическому многоборью ФАТСР. На первом упражнялись в оказании первой помощи. На втором отрабатывали дистанцию одиночную (один спортсмен проходит дистанцию). На третьем – дистанцию двойку (два спортсмена проходят дистанцию). На четвёртом месте - элементы рукопашного боя, метание ножа и сапёрной лопатки. На пятом отработали элементы тактического огневого комплекса имитации стрельбы и дистанцию группа. Все участники мероприятия проявили выдержку и закалку, несмотря на морозную погоду», - отметил генеральный секретарь ФАТСР, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров. По его словам, всё прошло организованно и без травм. Мероприятие прошло 18 февраля.

В рамках сборов ФАТСР подписала соглашение о сотрудничестве с производителем тактического огневого комплекса имитации стрельбы (ТОКИС) - ООО «Сторм». Согласно документу, подписанты будут совместно развивать и популяризировать армейское тактико-стрелковое многоборье для суворовцев, нахимовцев, кадет, юнармейцев и довузовской молодёжи. Кроме того, Сторм предоставит для отработки упражнений тактико-огневой комплекс имитации стрельбы.

Напомним, Федерация армейской тактической стрельбы в России создана по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о развитии военно-прикладных видов спорта. Ответственным за развитие армейской тактической стрельбы в стране является заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президентом на учредительной конференции избрали начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева.