Военнослужащим США запретят пить кровь кобры во время учений на выживание в джунглях?

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18 февраля 2021, 13:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Защитники прав животных предложили морским пехотинцам Вооруженных сил США стать вегетарианцами. В этом году Пентагон получил очередную петицию, в которой американская организации защиты животных PETA призывает военных США отказаться от употребления в пищу сырой крови змей во время обучения выживанию в джунглях. В марте прошлого года организация написала коменданту морской пехоты генералу Дэвиду Бергеру письмо с просьбой прекратить практику убийства кобр и других животных во время совместных учений Cobra Gold, которые проводятся в Тайланде.

Данная группа защитников животных на этот раз обратилась в Пентагон с петицией о прекращении практики, когда морские пехотинцы и солдаты обезглавливают змей и употребляют их кровь во время тренировок по выживанию. Напоминаем, что в рамках обучения выживанию в джунглях тайские военные инструкторы готовят местных насекомых и змей к употреблению. Для американских солдат питьё змеиной крови и поедание насекомых – это своеобразный обряд посвящения. Военные фотографы США обычно снимают яркие сцены.

Защитники животных в очередной раз с яростью набросились на американских военных, похоже Пентагону придется как-то реагировать на новые требования PETA. «Несмотря на крайнюю жестокость, примененную вовремя Cobra Gold, фотографии и видео демонстрируют полное безразличие к страданиям животных», - говорится в очередной петиции.

Учения обычно проводятся весной, но из-за пандемии коронавируса Cobra Gold в этом году откладывается до осени, заявил в среду официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования армейский майор Рэнди Риди. По его словам, командование все еще планирует учения и выясняет, как они будут выглядеть.

PETA также обратила внимание на потенциальный риск для здоровья от употребления крови кобры, заявив, что это «представляет собой угрозу зоонозного заболевания, аналогичную пандемии COVID-19, которая в настоящее время сеет хаос во всем мире».

Ранее, в 2011 году Учебный центр морской пехоты в горах Калифорнии сократил употребление в пищу солдатами живых животных для обучения выживанию после переговоров с PETA, говорится в петиции. А до этого испытательный полигон Дагвей армии США в штате Юта сделал то же самое после того, как PETA обратилось к тогдашнему министру обороны Ле Аспину.

В качестве альтернативы PETA в своей петиции предложила виртуальное обучение или использование растительной пищи в той части упражнения, которая необходима для выживания.