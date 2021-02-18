На полигонах ВВО от Бурятии до Сахалина и Курил идут масштабные учения и боевые стрельбы

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18 февраля 2021, 12:27

Фото: соцсети

На полигоне Бурдуны Восточного военного округа (ВВО) завершились тактические учения с подразделениями мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Республики Бурятия. Минометные батареи мотострелкового соединения, дислоцированного в приграничном городе Кяхта Республики Бурятия, приступили к одному из самых сложных видов огня артиллерийских подразделений – контрбатарейной стрельбе. В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах завершились сборы с гранатометчиками РПГ-7В и расчетами АГС-17. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике в район сосредоточения, где выполнили нормативы по подготовке позиций для ведения обороны. В ходе учений военнослужащим предстояло вести маневренную оборону с последующим переходом в контратаку и вытеснить условного противника в указанный район с целью последующего уничтожения. На данном этапе с военнослужащими была проведена боевая стрельба из боевых машин пехоты БМП-2 и стрелкового оружия в ночное время.

Всего к данному учению было привлечено свыше 300 человек, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

Минометные батареи мотострелкового соединения, дислоцированного в приграничном городе Кяхта Республики Бурятия, приступили к одному из самых сложных видов огня артиллерийских подразделений – контрбатарейной стрельбе.

Особенностью проведения занятий стала отработка точного и быстрого выбора огневых позиций с учетом естественного рельефа местности, который скрывает подразделение от средств визуальной, звуковой разведки и объективов беспилотных летательных аппаратов условного противника.

На этапе стрельбы командиры минометных батарей осуществляют засечку выстрела артиллерийских систем противника с помощью станций разведки «Зоопарк» и сосредоточенным огнем из минометов «Сани» 120-мм осколочно-фугасными снарядами с воздушным взрывателем поражают мишени, имитирующие противотанковые орудия условного противника.

Также для усложнения выполнения огневых задач командирам батареей дают различные вводные, такие, как определение по облаку пыли и вспышкам выстрелов в тёмное время суток направления и дистанции до цели. Кроме того, минометчики отрабатывают задачи артиллерийской поддержки танковых подразделений при ведении маневренной обороны.

Тренировки проходят в рамках проведения плановой интенсивной боевой подготовки. В мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих и задействовано свыше 20 единиц боевой и специальной техники.

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах завершились сборы с гранатометчиками РПГ-7В и расчетами АГС-17.

В течение месяца военнослужащие изучали тактико-технические характеристики гранатомётов, способы определения наиболее важных и опасных целей, самые уязвимые места бронетехники противника.

На полигоне Успеновский под руководством инструкторов молодые специалисты выполняли практические стрельбы из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В на расстояниях от 250 до 1500 метров, поражая при этом неподвижные и движущиеся цели, имитирующие живую силу и бронированную технику условного противника.

Кроме выполнения огневых задач военнослужащие отработали тактические действия на поле боя: учились правильному выбору и оборудованию позиции, способам скрытного передвижения на поле боя, определению расстояния до цели.

К сборам привлекалось более 500 военнослужащих. В ходе выполнения упражнений учебных и контрольных стрельб было израсходовано несколько тысяч боеприпасов.