В Южной Осетии российские артиллеристы отработали стрельбу из тяжелых орудий в горах

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18 февраля 2021, 12:15

Фото: соцсети

Военнослужащие артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели масштабные «артиллерийские дуэли» в горной местности полигона Тарское с применением новейшей артиллерийской техники, недавно поступившую на вооружение. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными пушками «Пион» и минометами большой мощности «Тюльпан», а также новейшими самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и реактивными системами залпового огня «Ураган».

Боевые расчеты выполнили около 40 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 15 км с закрытых огневых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией. Всего к учению привлекались более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники.