В Абхазии российские военные провели ряд учений в обстановке близкой к боевой

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18 февраля 2021, 12:10

Фото: соцсети

Боевые расчеты ПВО соединения отработали разведку, захват, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей. Все средства воздушного нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 вводных по обнаружению и поражению воздушных целей условного противника в ходе учения. Кроме того, в рамках отработки мероприятий боевой подготовки около 3 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии выполнили ночные боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Мероприятия боевой подготовки проводились в рамках отработки действий по управлению огнем. Военнослужащие дежурных смен сил и средств противовоздушной обороны базы заняли стартовые позиции, организовав систему связи и управления, привели технику из походного положения в боевое. В занятиях принимали участие более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 40 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и «Оса-АКМ».

Разведка целей в ходе учения осуществлялась с применением различных радиолокационных станций (ПЛС), в том числе новейших малогабаритных РЛС «Гармонь», обеспечивающих обнаружение и определение принадлежности воздушных объектов на больших расстояниях в условиях горного рельефа местности.

В ходе учения на полигонах Цабал, Нагвалоу и Гудаута в Абхазии, а также на полигоне Майкопский в Адыгее личный состав совершенствовал навыки по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовке. В рамках отработки мероприятий боевой подготовки около 3 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии выполнили ночные боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ.

Также при проведении боевых стрельб в горах и на побережье Черного моря военнослужащие мотострелковых подразделений, экипированные в новейшие комплекты обмундирования «Ратник», применяли современные переносные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». В составе подразделений военнослужащие учились решать различные учебно-боевые задачи в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя. Замысел учения основывался на опыте современных вооруженных конфликтов. Всего в мероприятиях было задействовано свыше 150 единиц военной техники Южного военного округа, в том числе бронированные автомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг».