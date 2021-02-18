В Воронеже задержаны местные жители сторонники украинской неонацистской группы

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы, сообщает пресс-служба ведомства. В спецоперации также приняли участие правоохранители МВД и Следственного комитета. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».
По данным следствия, 19-летний местный житель в январе прошлого года создал группу, которая наносила на стены домов экстремистские надписи с помощью трафарета. Один из участников также подозревается в нападении на молодого человека.
При обысках у задержанных была найдена экстремистская литература, националистическая символика, холодное оружие и телефоны «с информацией о совершённых преступлениях».
У одного из членов группы в гараже был обнаружен предмет, схожий с миномётным снарядом времён Великой Отечественной войны. Сейчас он проходит экспертизу. Задержанные обвиняются в пропаганде неонацизма и массовых убийств. Против них были возбуждены уголовные дела о разжигании ненависти или вражды, публичных призывах к экстремизму и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
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