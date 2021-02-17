EADaily: Война в Афганистане может разгореться с новой силой

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17 февраля 2021, 16:01

Фото: соцсети

Необычно интенсивные боевые действия талибов этой зимой свидетельствуют, что их ежегодное весеннее наступление будет особенно активным и поставит под угрозу хрупкий мирный процесс в стране. Об этом заявил командующий ВС США в Афганистане генерал Скотт Миллер, передает Ariana News.

«Это просто не создает условий для продвижения вперед в том, что, как мы надеемся, является поворотным в истории Афганистана», — сказал он.

Обычно бои стихали в снежные зимние месяцы, а «весеннее наступление» талибов начиналось примерно в марте. Однако в этом году даже зимой бои были напряженными. По словам Миллера, это являются показателем того, каким будет весеннее наступление.

Кроме того, межафганские переговоры с талибами в Дохе, безуспешно идущие с сентября прошлого года, застопорились совершенно, а лидеры «Талибана» (движение запрещено в РФ) покинули Катар. Это поставило переговоры на грань провала.

«Если насилие не будет уменьшено, мирный процесс будет очень и очень трудным; любой стороне будет очень сложно пойти на необходимые компромиссы», — сказал Миллер.

Правительство Афганистана уже поручило силам безопасности провести комплексную реструктуризацию войск и разработать операции для подготовки к «жесткому и тяжелому» весеннему наступлению, сообщили Reuters два источника в правительстве. Они добавили, что специальные силы Афганистана сейчас готовятся к переходу под единое командование. В ключевые районы были назначены высококвалифицированные командиры, и силы безопасности планировали нанести дополнительные авиаудары, чтобы избежать потерь на земле. Представитель Совета национальной безопасности Афганистана заявил, что они «готовы к любой войне», но пока остаются в режиме «активной обороны».

Четыре источника талибов сообщили, что большинство их командиров в последние недели были вызваны к местам постоянной дислокации своих групп для подготовки к интенсивным боям. На северо-востоке Афганистана заметна активизация деятельности группировки — замечены массовые перемещения подразделений, эмиссары талибов проводят собрания в мечетях по набору бойцов и сбору продовольствия.

«За последние две недели темы проповедей „Талибана“, особенно после пятничных молитв… изменились», — сказал старейшина племени из провинции Кундуз, попросивший не называть его имени из соображений безопасности. — Они рассказывают мусульманам… о борьбе с вторжением и открыто приглашают людей присоединиться к ним. Это явный сигнал о том, что они готовятся к новым боям этой весной».

Боец талибского спецподразделения заявил Reuters, что группа готовится к масштабным боям.

«Если они не покинут Афганистан в установленный срок, то США, НАТО и весь мир столкнутся с опасной войной, войной, которой еще не было за последние 20 лет», — сказал он. При этом он не стал комментировать, в чем конкретно это выразится.