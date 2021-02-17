Противолодочные самолеты СФ провели поиск субмарин условного противника в Баренцевом море

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17 февраля 2021, 15:44

Фото: соцсети

Летчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полеты на поиск подводных лодок условного противника в ближней морской зоне. Об этом сообщает пресс-служба СФ РФ.

Противолодочные задачи отрабатывались в рамках летно-тактического учения, в котором были задействованы четыре экипажа противолодочных самолетов Ил-38.

Лётчики выполнили полеты над Баренцевым морем днём и ночью. Они отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей. Также в ходе полетов летчики отработали навыки техники пилотирования на различных высотах.

Полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Проведению летных смен предшествовала тщательная подготовка авиационной техники и взлетно-посадочной полосы.