Зенитчики ЦВО провели тренировки по организации противовоздушной обороны подразделений Сухопутных войск в бою

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17 февраля 2021, 15:40

Фото: соцсети

Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, отработали задачи по противовоздушной обороне назначенного района от авиационного налета и атаки легкобронированной техники условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

По замыслу учения, боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш в назначенный район на штатной технике, в ходе которого отработали вопросы отражения атаки диверсионной группы.

По прибытии на место выполнения учебно-боевых задач военнослужащие обнаружили движущуюся колонну легкобронированной техники и при помощи оптикоэлектронной системы взяли цели на сопровождение, измерили дальность и обрушили на условного противника «свинцовый дождь» из 30 миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до 4 000 м.

Кроме этого, зенитчики в ходе проведения учения обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные малогабаритные высокоскоростные цели условного противника. Уничтожение воздушных целей осуществили электронным способом.

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.