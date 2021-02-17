Украина неровным «новым» строевым шагом уверенно идет в НАТО

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17 февраля 2021, 15:35 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

НАТО проведет с Украиной важные мероприятия в 2021 году, чтобы улучшить совместимость с НАТО, сообщила директор Центра информации Североатлантического блока и документации на Украине Винета Кляйне. Об этом сообщают украинские СМИ. Похоже Запад хочет затащить Незалежную в Североатлантический блок всеми правдами и неправдами.

«Как партнер расширенных возможностей Украина сможет получить эти новые возможности. Это включает улучшенный доступ к программам взаимосовместимости, проведение учений, обмен информацией и также изучение нашего общего опыта. Также НАТО вместе с партнерами из Украины внедряет в практику несколько инициатив, и в этом году мы будем работать вместе с Украиной над тем, чтобы улучшить нашу программу, нашу взаимосовместимость», - сказала Кляйне на брифинге в Киеве в среду.

Она подчеркнула, что НАТО поддерживает и будет поддерживать Украину в ее усилиях обеспечить безопасность и мир на Украине. «Мы будем продолжать поддерживать Украину нашими консультациями и новыми возможностями», - сообщила директор Центра информации и документации НАТО на Украине. Кляйне также отметила, что альянс приветствует усилия Украины разработать национальную систему стойкости и заверила, что Альянс будет поддерживать Украину в ее усилиях по улучшению стойкости.

За всей этой словесной галиматьей четко просматривается намерение Запада направить военные и экспансионистские инициативы Украины в восточную сторону. Эта госпожа заявляет о мире отлично зная, что инициатором военных действий на Донбассе был «кровавый пастор» Турчинов, исполнявший весной 2014 года обязанности главы украинского государства. Тот, факт, что ВСУ перестраиваются по образу и подобию сухопутных сил США не так страшен. На практике новая тактика и другой подход к оперативному искусству мало чем поможет ВСУ в войне против России. Тому красноречивый пример являет первая же попытка германского командования бросить в бой дивизию СС «Галичина» (сформированную из украинцев и подготовленную по немецкому образу и подобию) окончилась катастрофой, полным разгромом. С тех пор прошло немало времени, но в головах новоиспеченных украинских националистов кипит прежний идеологический бульон. Они уповают на военное счастье гетмана Сагайдачного, совершенно забывая, что после той эпохи минуло не одно столетие и в течение всей дальнейшей истории те украинцы, что выступали против единокровного русского народа всегда оказывались в проигрыше.

Русофобские настроения вредят в первую очередь самой Украине. Огульное охаивание всего русского – это путь к окончательному духовному отторжению украинцев от общих для восточных славян корней, истории, традиций и культурных ценностей. Что последует за этим? Все уничтожающая взаимная неприязнь, как постоянный надежный повод для всех грядущих войн. В этом украинцы, по сути, не только потворствуют Западу, но, сами того не осознавая становятся пушечным мясом, которое Вашингтон будет без сожаление бросать в жернова вооруженных конфликтов будущего.