Шпиономания на Украине набирает неприличные обороты

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17 февраля 2021, 14:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Верховный суд Украины утвердил приговор о лишении свободы жителя Харькова на 12 лет, который якобы организовал агентурную сеть, занимавшуюся передачей информации о технических разработках в рамках оборонного заказа Украины спецслужбам России. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

Стоит отметить, что в Незалежной вряд ли найдется техническая информация, интересующая российскую разведку. Раздувание Киевом околошпионской истерии, скорее всего связано с желанием украинского руководства простимулировать Запад на оказание более обширной военной помощи Незалежной.

Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил в среду, что «российского шпиона» разоблачили еще летом 2017 года. Он пытался получить секретные сведения, касающиеся оборонной промышленности, от работника Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт». Украинские силовики не удосужились сделать оговорку о том, что в этом институте вряд ли есть секреты, интересующие российскую разведку, поскольку все разработки, которыми сейчас пользуется Незалежная были сделаны еще в советскую эпоху, следовательно в России эта документация уже есть. А информация о самовзрывающихся минометах и разлетающихся на детали при стрельбе пулеметах Москву вряд ли удивит.

Интересно само содержание сообщения пресс-службы СБУ: «Орджоникидзевским районным судом Харькова гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 18.11.2019 Харьковским апелляционным судом приговор первой инстанции оставлено без изменений. В феврале 2021 Верховный cуд Украины также отказал в удовлетворении кассационной жалобы». Обратите внимание на чудесное явление, оказывается, после нескольких волн декоммунизации в Незалежной еще сохранились топонимы, связанные с именами советских высших партийных деятелей, в данном случае – Орджоникидзе. Отвлечёмся от художественного отступления и вернемся к фабуле материала.

Оказывается, следствие еще не закончено, вскрыта целая шпионская сеть. Ведётся досудебная оперативно-следственная разработка в отношении других участников раскрытой правоохранителями агентуры. По информации СБУ, куратор «шпионской» группы находился в российском Белгороде. Украинская спецслужба зафиксировала неоднократные «визиты» главаря группы в Россию для получения заданий. Берусь предположить, что так называемый «шпион» выезжал на заработки, для покупки необходимых вещей, продуктов питая, медикаментов и прочего, что сейчас в дефиците или дорого стоит на Украине.

Представители СБУ изъяли у подозреваемого во время обысков по месту жительства компьютерную технику и мобильные телефоны, и эту находку эсбэушники представили как сложнейшую шпионскую технику, переданную российскими спецслужбами для добывания и трансляции в Москву разведывательных данных. У осужденного также выявлено четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа(это, так называемый, документ ДСП «для служебного пользования», даже не является засекреченным на самом низком уровне, доступном обыкновеным солдатам). Обнаруженные адреса электронных ящиков имели пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. Правоохранители также нашли у одного из членов группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий, а также изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку. Эти наверняка подброшенные чахлые улики в СБУ называют подготовкой к широкомасштабным диверсионным действиям.

Это все было бы гомерически смешно, в дозированном варианте. А когда такая чушь подается в огромных объемах становится не просто грустно, а как-то не по себе. Конечно же следователи СБУ наворотили огромные горы липовой информации, высосанной из пальца, на основании чего - предъявляют обвинение тем, кому не повезло попасть в их лапы. Эти методы действий отработаны в Гестапо и НКВД, придумывать нового ничего не надо. Правда, эти две организации работали намного профессиональнее своих украинских потомков.

К тому же, сейчас надвигаются массовые сокращения в СБУ, поэтому служба, как может, демонстрирует киевскому руководству свою полезность.