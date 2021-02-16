EADaily: Минск и Москва обсудят будущее российских военных объектов в Белоруссии
16 февраля 2021, 16:03
Министерства обороны и иностранных дел России проведут переговоры с представителями Белоруссии о продлении использования двух военных объектов РФ на территории республики. Соответствующее распоряжение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Документ опубликован 16 февраля на официальном интернет-портале правовой информации. Напоминаем, что в Белоруссии с 1995 года размещены два военных объекта РФ — 43-й узел связи Военно-морского флота России «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга», работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении. Ранее Александр Лукашенко неоднократно напоминал российской стороне, что Минск не берет денег за размещенные на территории республики российские объекты. Нынешнее соглашение действует до 7 июня 2021 года.
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