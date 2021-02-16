В учениях ЦВО задействовано более 5 тыс. военнослужащих

Аргументы Недели → Армия 13+

16 февраля 2021, 15:53

Фото: соцсети

Более 5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в учениях, стартовавших в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также на территории Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

К двухсторонним ротно-тактическим учениям привлечены подразделения мотострелковых бригад, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской, Оренбургской, Самарской областях, частей танковой дивизии, расположенных в Свердловской и Челябинской областях, российской военной базы в Таджикистане. В ходе маневров военнослужащие отработают чередование наступления с разведывательно-поисковыми действиями, фланговые рейдовые действия и применение засадно-огневых групп во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации «Орлан-10», артиллерийских ствольных и реактивных систем «Мста», «Град», минометных комплексов «Сани». Поддержку подразделениям с воздуха обеспечит армейская авиация: ударные вертолеты Ми-24 и многоцелевые транспортные Ми-8. Учения завершатся в конце недели.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.