Корабли Балтийского флота отработали тактические задачи в Балтийском море

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16 февраля 2021, 15:45

Фото: соцсети

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, большие десантные корабли (БДК) «Королев», «Минск» и корвет «Бойкий» успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В рамках выхода в море экипажи БДК и корвета провели комплекс артиллерийских стрельб по различным целям. Экипажами кораблей были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Корвет также провел стрельбы по береговым и морским целям, а также отразил воздушный налет условного противника.

Стрельбы выполнялись из 100- и 57-миллимитровых артиллерийских установок и пусковых установок реактивной системы залпового огня «Град-М», а также малой ствольной артиллерии.

В ходе учения в Балтийском море корабли отработали эпизод по пополнению запасов воды, топлива и передаче различных грузов с борта многоцелевого судна обеспечения «Александр Гребенщиков» и морского буксира «Анатолий Птицын».

Также экипажи БДК «Королев», «Минск» и корвета «Бойкий» провели корабельные учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, радиационной, химической и биологической защите в море, отработали элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.