«АННА Ньюс»: Киев желает начать в Донбассе полномасштабную войну

Аргументы Недели → Армия 13+

16 февраля 2021, 15:09

Фото: соцсети

Ситуация на линии фронта в Донбассе все больше накаляется. О эскалации конфликта заявляют в Донецкой и в Луганской народных республиках. А эксперты прогнозируют в ближайшее время с украинской стороны возобновление полномасштабных боевых действий. На подобные мысли наталкивает стягивание ВСУ в зону проведения так называемой Операции объединенных сил большого количества военной техники.

Когда именно, по словам экспертов, должно начаться обострение в Донбассе?!

Военный обозреватель российского информационного агентства ТАСС Виктор Литовкин считает, после заседания СНБО, которое пройдет в Украине 19 февраля, вероятность новых провокаций со стороны украинских военных возрастет. По его словам, республикам Донбасса необходимо быть готовыми к предстоящему окончанию перемирия со стороны противника.

Российский политолог Владимир Корнилов заявляет, Украина уже давно ведет подготовку к вооруженному захвату Донбасса и не пытается это скрыть.

«Неоднократно различные украинские деятели говорили, что есть только военное решение этого конфликта. И Киев всегда пытается демонстрировать, что он готов военным путем зачистить Донбасс», — напомнил Корнилов.

Среди экспертов также бытует мнение, что на конкретные действия Киев не решится и дальше провокаций не пойдет. При возобновлении полномасштабной войны Украина рискует потерять Донбасс навсегда. Причем не только территории ЛДНР.

Напомним, в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, в пятницу, 19 февраля, на улице Банковой, 11 в Киеве должно состояться Совет национальной безопасности и обороны. Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания.

Глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета повопросам национальной безопасности Ирина Верещук сообщила, что часть заседания СНБО пройдёт в открытом режиме, а часть в закрытом.

«19 февраля должно состояться заседание СНБО… в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе», — добавила она.