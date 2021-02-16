Кравчук и Пушилин не пришли к согласию в эфире первого телеканала, обсуждая судьбу Донбасса

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16 февраля 2021, 14:58

Фото: соцсети

В эфире российского Первого канала «встретились» глава ДНР Денис Пушилин и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Дискуссия, конечно же, касалась судьбы Донбасса. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс».

Официальный Киев возмутила идея принятия в ДНР идеологического документа – Доктрины «Русский Донбасс», которая предусматривает полную интеграцию донбасских Республик в Российскую Федерацию. Понятно, что это не устраивает Украину.

Леонид Кравчук поинтересовался у главы ДНР, каким образом ему в качестве представителя Киева в ТКГ рассматривать республики Донбасса — «как русские государства, интегрируемые в Россию» либо как «районы, не контролируемые Украиной» с особым порядком самоуправления.

«Приходят на заседание контактной группы Дейнего и Никонорова и не говорят об этом. Так кого слушать, их слушать, или тех, кто проводит доктрину «Русский Донбасс»», — спросил Кравчук.

Глава ДНР подчеркнул, «Украина своими руками отрывает от себя Донбасс». По его словам, Донецк не может ждать 10–20 лет, пока Украина соизволит реализовать свою часть договорённостей.

«На самом деле за шесть лет, пока Киев не выполняет взятые на себя обязательства, конечно же, мы выстроили свою государственность. Это для нас был единственно возможный выход выжить в тех условиях, в которых мы оказались. Конечно же, на протяжении этих лет мы знали, а теперь и оформили документально в виде доктрины, почему Донбасс русский. Смотря объективно, у нас даже в Минских соглашениях прописано трансграничное сотрудничество, но ждать, пока Украина это выполнит, для нас неприемлемо. Мы сейчас это будем реализовывать», — сказал Пушилин.

Также Кравчук во время разговора поднял тему выполнения Минских соглашений. Пушилин же указал ему на то, что именно Украина пока не выполнила ни единого пункта мер, направленных на прекращение войны в Донбассе. Военнослужащие ВСУ регулярно дестабилизируют ситуацию на линии фронта. Он напомнил представителю украинской стороны о постоянных обстрелах прифронтовых населенных пунктах Республики и вчерашнем теракте в Горловке.

Вряд ли точка зрения главы ДНР была услышана главой ТКК. На Украине не умеют и не хотят слышать желания жителей региона. Зато появление первого президента в эфире российского телеканала сразу же резко осудила на Украине «партия войны», считает агентство «АННА Ньюс».