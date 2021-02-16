Начнут ли США новые масштабные карательные действия после ракетного обстрела на севере Ирака?

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16 февраля 2021, 14:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Представитель военной коалиции, действующей на Ближнем Востоке под руководством США, заявил во вторник, что ее сотрудник, который был убит в результате ракетного обстрела возле аэропорта на севере Ирака, не был гражданином Америки. Эта информация была обнародована, спустя несколько часов после того, как эксперты высказали опасение возобновления новых активных боевых действий в регионе. Об этом сообщает американское новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Более дюжины ракет упали поздно ночью в понедельник, в районе между гражданским международным аэропортом в городе Эрбиль в полуавтономном курдском регионе Ирака и близлежащей базой, на которой размещаются американские войска.

Первоначально иракские службы безопасности заявили, что три ракеты упали недалеко от аэропорта. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка шиитских боевиков, называющая себя Сарая Аулия аль-Дам. На военной базе погиб один человек и девять - получили ранения. Неустановленное количество иракских и курдских мирных жителей также получили травмы, когда другие ракеты попали в жилые районы недалеко от аэропорта.

Вскоре после атаки полковник армии США Уэйн Маротто заявил, что гражданский подрядчик коалиции был убит. Во вторник Маротто не предоставил дополнительных подробностей о гражданстве погибшего. Он также сказал, что в результате нападения были ранены восемь других гражданских подрядчиков и военнослужащий США. Коалиция подтвердила, что было запущено 14 ракет калибра 107 мм, три из которых упали на авиабазу, на которой размещены войска США.

Ранее администрация Трампа заявляла, что смерть американцев станет красной линией и спровоцирует эскалацию действий США в Ираке против групп, поддерживаемых Ираном. Убийство в декабре 2019 года американского гражданского подрядчика в результате ракетной атаки в провинции Киркук вызвало ожесточенную схватку на иракской земле, которая поставила страну на грань прокси-войны. Официальная позиция президента Джо Байдена пока не ясна.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США требуют расследования атаки и привлечения к ответственности виновных. Это был первый ракетный обстрел аэропорта Эрбиля с сентября. Силы коалиции, базирующиеся недалеко от аэропорта Багдада, также, часто становятся целью ракетных атак.

На этот раз шиитское сопротивление не стало скрывать свое участие в нападении на американские оккупационные силы. Для Пентагона это отчетливое послание о подготовке проиранских формирований в Ираке к более активным действиям, которые не будет только ограничиваться точечными обстрелами боеприпасами РСЗО БМ13 «Катюша» мест дислокации американских военных и сил коалиции.