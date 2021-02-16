НАТО и США сталкиваются с проблемой, помышляя о выводе войск из Афганистана и способствуют наращиванию хаоса

Аргументы Недели → Армия 13+

16 февраля 2021, 14:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

фото: Associated Press

НАТО и США никак не могут решиться продолжать оккупацию Афганистана или свернуть ее руководство в Вашингтоне и в Брюсселе все еще борются с этой неразрешимой дилеммой. После 20 лет войны в этой стране и сотен миллиардов долларов, потраченных на боевые действия и поддержку режима в Кабуле. Колебания Запада по вопросу уходить – не уходить увеличивает хаос в Центрально-Азиатском регионе. Об этом пишет корреспондент новостного агентства Associated Press Кэти Гэннон.

Ускоренное сокращение войск США за последние несколько месяцев стало сигналом о том, что многострадальных афганцев в ближайшей и среднесрочной перспективах не ждет ничего хорошего. Насилие нарастает, будущее страны и ее населения становится все более мрачным, а виновниками по мнению американской журналистки являются: талибы (движение Талибан – запрещено в России), боевики «Исламского государства» (запрещено в России), полевые командиры, преступные группировки и даже коррумпированные правительственные чиновники. То есть, она отрицает, что войска США и НАТО, продолжающие оккупацию Афганистана, сами создают условия, в которых стремительно развивается региональный кризис.



В настоящее время в Афганистане по-прежнему находятся 2500 военнослужащих США и около 10 000 военнослужащих НАТО. На этой неделе министры обороны НАТО встречаются, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Президент Джо Байден пересматривает сделку своего предшественника с талибами 2020 года, в которой говорится, что американские войска будут выведены к 1 мая. А талибан, по мнению Associated Press, сейчас контролирует половину страны, на самом деле - больше двух третей.



Несмотря на то, что в Афганистане потрачено почти 1 триллион долларов, беззаконие процветает. Всемирный банк сообщил, что уровень бедности вырос с 55% в 2019 году до 72% в 2020 году. Две трети афганцев живут менее чем на 1,90 доллара в день.



«Это абсолютный позор, учитывая миллиарды, потраченные на эту страну за последние два десятилетия, - сказал владелец популярного в Афганистане TOLO TV. - Кто возьмет на себя всю ответственность за происходящее?»

Показательно и то, что Вашингтон и Брюссель отказываются нести эту ответственность и признавать свои очевидные ошибки в геополитике, практикуемой в Центрально-азиатском и Ближневосточном регионах. Сейчас, когда все усилия США и НАТО привели к столь негативным результатам, нужна третья сторона способная взять на себя роль надежного посредника в переговорах между оккупантами и силами сопротивления в Афганистане. В любом случае Вашингтону стоит признать очередное военное поражение и убираться из этой Центрально-азиатской страны подобру-поздорову. Или прекратить разговор о своих задачах, заключающихся в якобы поддержании мира и начать новую полномасштабную интервенцию в Афганистане.