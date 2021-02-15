Авиапро: Потери российских дронов составили 35 единиц

Аргументы Недели → Армия 13+

15 февраля 2021, 19:40

Фото: соцсети

С момента начала российской военной кампании на территории Сирии, задокументированные потери российских беспилотных летательных аппаратов составили 35 единиц. Благодаря сравнительно дешёвым беспилотникам, российским военным удалось собрать ценные сведения и успешно ликвидировать несколько тысяч джихадистов.

Согласно представленной информации, наибольшие потери имеются среди российских разведывательных беспилотников «Орлан-10» - задокументированы потери 20 дронов. Кроме того, сообщается и о потере других БПЛА: Гранат-4 (3 единицы); ZALA-421 (3 шт.); Элерон-3СВ (2 шт.); один Тахион; один Птеро; два Форпоста.

Не все дроны были сбиты вооружённой оппозицией – часть из них упала из-за технических проблем, что, тем не менее, свидетельствует, в общем и целом, о том, что применение БПЛА в кампании на территории Сирии является весьма успешным.