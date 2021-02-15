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EADaily: США готовят наступление на Россию в Черноморском регионе

, 19:26

EADaily: США готовят наступление на Россию в Черноморском регионе
Фото: соцсети

Европейское командование США (EUCOM) подтвердило новое направление своей деятельности — укрепление оборонного партнерства с блоком НАТО в Черноморском регионе под предлогом того, что Россия наращивает в Крыму значительные морские и воздушные силы, что означает угрозу для Североатлантического альянса. Как сообщает американский журнал Washington Examiner, начиная с весны этого года, в Черном море запланированы более масштабные, чем прежде совместные учения США и НАТО, в которых будет задействовано до 30 тыс. военнослужащих. Об этом пишет интернет -издание EADaily.

Защита Россией своих границ в связи наращиванием угрозы именно со стороны стран — членов НАТО, где ведущая роль отводится США, в расчет не берется.

«Россия угрожает партнерам по НАТО крепнущим военным присутствием в Крыму», — заявлено в статье. — Румыния добивается усиления американского присутствия, потратив 10 миллиардов долларов на военную инфраструктуру, включая железную дорогу, шоссе, взлетно-посадочную полосу и модернизацию военных баз. Все эти меры нацелены на обеспечение стратегической гибкости США на юго-восточном фланге НАТО».

Отмечается, что в недавнем интервью посол Румынии Георге Майор, подчеркивая «безотлагательность угрозы», так и сказал:
«В настоящее время в Крыму идет серьезная милитаризация».

В связи с этим 4 февраля президент США Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину провести глобальный анализ состояния сил в Черноморском регионе, чтобы убедиться, что военное присутствие США соответствует всем требованиям национальной безопасности. Начиная с весны этого года в Черном море запланированы все более масштабные совместные учения США и НАТО, ожидается, что они соберут порядка 30 тысяч военнослужащих, указывает журнал.

Румынский посол настаивает, что бассейн Черного моря, где береговая линия есть у трех союзников по НАТО (Турции, Болгарии и Румынии), — это «новый, жизненно важный фронт сдерживания России». Он предупредил, что Россия «развернула новые ракеты, модернизировала свой Черноморский флот».

«В районе Черного моря потребуется усилить американское присутствие», — подчеркнул Майор.
«Мы всегда говорили, что будем рады принять у себя больше американских войск, — добавил он. — Мы считаем, что это вписывается в работу по усилению потенциала сдерживания и обороны НАТО, а также служит интересам США и Румынии».

Майор также заявил, что Румыния готова взять на себя значительную часть расходов, чтобы позиционировать себя как одного из главных союзников Вашингтона в регионе.

В ответ Европейское командование США подтвердило, что укрепление оборонного партнерства в Черноморском регионе — это новое направление его деятельности.

«Теперь, когда мы знаем, что русские наращивают в Крыму значительные морские и воздушные силы, большое значение имеют указания и предупреждения. Говоря о коллективной обороне на европейском театре военных действий, мы должны предвидеть, где может случиться следующий Крым», — сообщил официальный представитель EUCOM.

Как подчеркивается в публикации, Россия от военного присутствия США в Черном море «не в восторге», но в EUCOM уверены, что в будущем военные учения лишь участятся.

«Усиление американских войск и огневой мощи в Черноморском регионе может нарушить расстановку сил в регионе и усилить напряженность в отношениях с Россией. Работа по некоторым направлениям уже ведется, так например, новая база для беспилотников MQ-9 Reaper в Румынии снабдит США и НАТО оперативной информацией о деятельности России», — поясняет журнал.

Washington Examiner напоминает, что еще в октябре 2020 года Пентагон подписал соглашения о сотрудничестве с Румынией и Болгарией, наметив десятилетнюю карту сотрудничества в сфере обороны. Оно призвано повысить боеготовность и укрепить возможности обеих стран.

EADaily: США готовят наступление на Россию в Черноморском регионе

Американское присутствие в Румынии насчитывает 800 военнослужащих — на авиабазе «Михаила Когэлничану» близ черноморского порта Констанца, на объекте противоракетной обороны системы «Иджис» («Эгида») в Девеселу и в рамках многонациональной дивизии НАТО на юго-востоке страны. Несколько меньшее присутствие американцев в Болгарии — на учебном полигоне «Ново Село», авиабазе в Граф-Игнатьево и авиабазе «Безмер».

В прошлом году Румыния первой в Черноморском регионе установила две системы противоракетной обороны «Пэтриот» и готовится принять еще пять к 2025 году. Еще Румыния покупает американские истребители четвёртого поколения F-16, указывает американский журнал.

«Конвенция Монтрё позволяет США проводить учения продолжительностью до двух недель до девяти раз в год — в общей сложности до 100 дней в году», — заключает издание.

Как сообщало EADaily, в конце января в Черное море зашли два американских ракетных эсминца — USS Donald Cook («Дональд Кук») и USS Porter («Портер»). 10 февраля они покинули акваторию моря. USS Porter находился там 12 суток, его «собрат» — 17. По данным Минобороны РФ, в этот же день (вряд ли это было совпадение) над нейтральными водами Черного моря совершили полет два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.

EADaily: США готовят наступление на Россию в Черноморском регионе

9 февраля оба американских эсминца приняли участие в совместных с турецкими кораблями учениях в районе военно-морской базы Турции «Эрегли». Россия, располагающая крупными военно-морскими силами в Чёрном море, раскритиковала присутствие американского флота в регионе, назвав это «бряцанием оружием». Американцы должны «заниматься своими делами в водах Соединённых Штатов», «мир и безопасность Чёрного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», указало посольство России в Вашингтоне. По мнению посольства РФ, Шестому флоту ВМС США «не терпится найти врага», а Вашингтон «отчаянно ищет предлоги для увеличения своего присутствия в регионе».

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд, в свою очередь, заявил, что Анкара и Вашингтон разделяют приверженность делу мира и стабильности в Европе и на Ближнем Востоке как два союзника по НАТО.

ША

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