Бывший курсант ВВУЗа Украины о ВСУ: Это не армия, а клоунада

Аргументы Недели → Армия 13+

15 февраля 2021, 19:17

Фото: соцсети

Харьковский университет ВВС Украины имени Кожедуба — «петросяновщина», жалкая пародия на военный ВУЗ, сообщил в украинских соцсетях недавно отчислившийся из него курсант, сейчас проходящий срочную службу. По понятным причинам молодой человек свое имя не сообщает. По словам военнослужащего, массовая гибель в сентябре курсантов вуза в результате крушения учебного самолета — только малая часть реальной профанации военно-учебного процесса в якобы элитном учебном заведении. Об этом пишет интернет-издание EADaily.

«На сайте вуза, на видео с портала YouTube материально-техническое обеспечение университета ВВС — такое новенькое, с иголочки, по стандартам НАТО. Слышал, что в начале февраля четверокурсники получили степень военных бакалавров по стандартам НАТО. Проходят учения, все классно. Но на самом деле — это клоунада, „петросяновщина“ в худшем виде. Вы приезжаете учиться, думаете, получите классное образование, знания, звание офицера, будете служить стране. Но вместо знаний вы получите, извините, большой болт. А погоны на ваших плечах будут долго мучить вашу совесть. Я не смог калечить свою совесть, поэтому отчислился из вуза до получения лейтенантских погон», — пишет бывший курсант.

Неудавшийся офицер ВВС рассказывает, теоретические и практические занятия в вузе проходят «для галочки», чтобы пустить пыль в глаза верховному главнокомандованию. На деле курсанты не получают нужного объема знаний, необходимых для каждого квалифицированного офицера. Хорошие и отличные итоговые оценки в вузе практически открыто продаются и покупаются. В университете ВВС процветает кумовство. Если какой-то курсант не понравился начальству, его мучают нарядами вне очереди, лишением увольнительных и отпусков. Эти неуставные меры — способ вымогательства денег, если курсант откупается, его на время оставляют в покое. Якобы самый спортивный военный вуз Украины не дает возможности курсантам совершенствовать дух и тело в спортзалах. Время, которое курсант мог бы уделить спорту, он тратит на бессмысленные наряды по территории и другую муштру.

«Будешь возникать — отчислят из-за ерунды, например, из-за незачетов по физической подготовке. После отчисления на тебя вешают огромную сумму,которое на тебя якобы потратило государство. Эту сумму ты отдаешь, находясь на гражданке или на срочной службе. В военном колледже сержантского состава, который относится к вузу, вообще все плачевно. Там офицеры курсантов вообще гнобят. К счастью, не все офицеры такие, но гнобящих — большинство. Они в фаворе у вузовского начальства», — сообщает бывший курсант.

Молодой человек рассказал: когда он был четверокурсником, его и других курсантов заставляли на свою скудную стипендию делать ремонт в вузе, инвентарь для ремонта будущие офицеры ВВС также покупали на свои деньги.

«Стипендия у нас была менее 700 гривен (около 1860 рублей — ред.), сейчас, насколько знаю, она практически такая же. Попробуйте на таких деньги делать ремонт в своей альма- матер. При этом нужно же покупать себе туалетные принадлежности, класть деньги на мобильный телефон, да и печенья иногда хочется к чаю. Мне на четвертом курсе пришла в голову крамольная мысль: армия Украины — это на самом деле такой прикол для недалеких людей», — вспоминает военнослужащий.

«Если мое сообщение читает кто-то из гражданских. Уважаемые родители! Не посылайте своих сыновей и дочерей учиться в Харьковский университет ВВС! Ни за что!», — закончил военнослужащий.