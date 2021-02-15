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Минометчики мотострелкового соединения ЦВО продемонстрировали рекордно скоростную стрельбу

, 19:03

Минометчики мотострелкового соединения ЦВО продемонстрировали рекордно скоростную стрельбу
Фото: соцсети

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) во время учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области отработали методику скоростной стрельбы из 122 мм минометов «Сани». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

По замыслу учения, минометчикам предстояло уничтожить цели, имитирующие легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника на расстоянии от 700 до 4,5 тыс. метров.

Боевая стрельба проводилась как с открытых, так и с закрытых огневых позиций. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляли расчеты комплексов БпЛА «Орлан-10».

Кроме этого, в ходе учения минометные расчеты отработали нормативы по обнаружению целей и корректировке огня, а также выполнили скоростное преодоление маршрута протяженностью более 10 км с преодолением различных естественных и специально подготовленных препятствий.

122-мм возимый миномет 2С12 «Сани» предназначен для поражения живой силы противника, расположенной открыто или в укрытиях, а также огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

ША

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