В Уссурийском десантно-штурмовом соединении проведено тактико-специальное учение

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15 февраля 2021, 18:59

Фото: соцсети

На учебном тактическом поле Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведено тактико-специальное учение с подразделениями связи. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В ходе отработки учебных задач личный состав роты управления и взводов связи батальонов выполнил нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечил прохождение всех видов информации с вышестоящим командованием с требуемым качеством, без срывов.

При этом были использованы станции спутниковой связи, мобильный комплекс закрытой видеоконференцсвязи, командно-штабные машины как на автомобильной базе, так и установленные на базе боевой машины десанта (БМД-1КШ), комплексные аппаратные связи, а также радиорелейные станции различных модификаций.

Все задачи, поставленные перед десантниками-связистами из Приморья, выполнены в полном объеме, с высоким качеством. По итогам мероприятия действия подразделений связи высоко оценены командованием соединения.