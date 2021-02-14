Противолодочные корабли Северного флота отработают поиск вражеских субмарин в Баренцевом море

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14 февраля 2021, 16:49

Фото: соцсети

Сегодня в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышла корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ). В составе группы действуют малые противолодочные корабли «Юнга», «Снежногорск» и «Брест». об этом сообщает пресс-служба СФ.

В течение нескольких дней экипажи малых противолодочных кораблей будут отрабатывать слаженность действий в составе корабельной поисково-ударной группы, а также выполнят задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля.

Учение будет проходить в двустороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе будут противодействовать несколько экипажей подводных лодок Северного флота. На отдельных этапах учения моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолётов и вертолётов.

Малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне. Они имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы.