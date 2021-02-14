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В сирийском Африне идет бой между двумя протурецкими группировками боевиков

, 16:43

В сирийском Африне идет бой между двумя протурецкими группировками боевиков
Фото: соцсети

На северо-западе провинции Алеппо в городе Африн возобновились вооруженные столкновения между боевиками двух протурецких террористических группировок, об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА», ссылаясь на местные источники.

В центральных кварталах города Африн произошли ожесточенные стычки с использованием легкого и среднего стрелкового оружия между членами группировок «Джейш Аль-Ислам» и «Аль-Джебха Аш-Шамия» (обе группировки запрещены в России). В результате среди боевиков есть убитые и раненые. Источники добавили, что на место инцидента были подтянуты турецкие войска, для предотвращения кровопролития.

ША

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