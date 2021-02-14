Украинские солдаты подорвались на фугасе в воскресенье
14 февраля 2021, 16:32
Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на информациб, опубликованную на странице оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.
«14 февраля неподалеку от населенного пункта Новолуганское, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.
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