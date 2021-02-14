Российский БПЛА «Охотник» будет способен очистить небо от турецких «Байрактаров»

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14 февраля 2021, 12:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Забавно то, что угрозу для турецких «Байрактаров» со стороны перспективного российского дрона «Охотник» увидели именно украинцы. В настоящее время ВСУ закупает турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и планирует уже в ближайшее время применить их на Донбассе. Сравнивать характеристики сверхзвукового «Охотника» и тихоходного турецкого дрона нет смыла. Российская машина превосходит турецкую по всем параметрам в том числе и по вооружению. Во всей этой подоплёке есть две загвоздки. Первая – «Охотник» еще не пошел в серию. Вторая – у охотника нет на вооружении автоматической пушки, а ракеты как-то жалко тратить на уничтожение турецкого хлама.

Прототипы новейшего тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник», разработки Опытно-конструкторского бюро Сухого изготавливает Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени Валерия Чкалова.



Ранее информационное агентство РИА Новости, со ссылкой на информацию своего источника в военно-промышленном комплексе, сообщило «НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого. По плану они должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов». То есть начало серийного производства «Охотника» можно ожидать только в среднесрочной перспективе. Доводка дрона до идеального состояния займет еще какое-то время. Поэтому «Байрактары» пока могут спокойно летать в небе Незалежной и угрожать мятежному Донбассу.





Напоминаем, что в качестве вооружения «Охотника» рассматриваются ракеты класса «воздух-воздух»: Р-73, Р-74М, К-74м2, Р-77, К-77М. При стоимости Bayraktar TB2 пять миллионов долларов США за единицу, применение против него ракет выглядит рентабельным, но все же автоматическая пушка охотнику была бы хорошим подспорьем.

Российский дрон «Охотник» развивает скорость до 1400 км/ч, ему не будет сложно близко подлететь к тихоходному «Барактару» (максимальная скорость 222 км/час) и спокойно расстрелять его из автоматической пушки в упор. Турецкий дрон не имеет вооружения класса «воздух -воздух» и в такой ситуации будет полностью беззащитным.

«Охотник» с его максимальной дальностью полета, способен будет барражировать в небе достаточно долгое время в поисках целей. У «Байрактара» возможности ограничены 150 км. Нагрузить на «Охотник» можно 2800 кг боеприпасов, этого хватит для того, чтобы зачистить небо от десятка «Барактаров». А если установить на «Охотник» автоматическую пушку, его боевая эффективность в борьбе против турецких дронов возросла бы в разы, а может и на порядок.