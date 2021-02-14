Авиапро: Российские стратегические бомбардировщики провели имитацию атак на авиабазы НАТО

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14 февраля 2021, 12:08

Фото: соцсети

Американское информационное издание «Forbes», со ссылками на собственными источники в оборонном ведомстве США, подтвердило факт неожиданного пролёта российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи базы ВВС США в северной Европе.

Несколько дней назад, двойка российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, сопровождаемая на отдельных участках истребителями-перехватчиками МиГ-31, направилась к берегам Гренландии, после чего, совершила разворот в сторону Норвегии, и вернулась на свой аэродром. По заявлению журналистов «Forbes», российские «Белые лебеди» отработали воздушный удар по крупнейшим американским военным базам, включая аэродром Туле в Гренландии, авиабазу Кеблавик в Исландии и авиабазу, на которой разместят американские стратегические бомбардировщики в Норвегии.

«Этот полет, вероятно, был предварительным просмотром того, что произойдет позже в этом месяце, поскольку в регион также прибывают американские бомбардировщики. Ту-160 пролетел 6000 миль в обе стороны от их базы в Энгельсе до берегов Северного Ледовитого океана, затем на запад до Шпицбергена, на юг в Норвежское море, на восток вдоль норвежского побережья и, наконец, на юг обратно в Энгельс», - сообщает издание «Forbes».

На фоне попыток США усилить своё противостояние с Россией, специалисты «Forbes» предрекают новый виток эскалации в противостоянии двух стран, отмечая при этом, что возможности у России в этом регионе являются гораздо более широкими и НАТО в целом следует ожидать очень больших неприятностей.