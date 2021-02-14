Авиапро: Российская бронетехника замечена в зоне влияния США в восточной части Сирии

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14 февраля 2021, 11:52

Фото: соцсети

Россия начала переброску бронетехники в восточную часть Сирийской арабской республики (САР), находящуюся под контролем США. Информационный ресурс «DeirEzzor24» сообщил о том, что данная информация позволяет судить о вероятных намерениях России вытеснить военных США из этого региона САР. Об этом сообщает портал «Авиапро», ссылаясь на сирийские СМИ.

Как утверждает сирийское информационное издание «DeirEzzor24», на данный момент известно о переброске в аэропорт Дейр-эз-Зора по меньшей мере шести бронеавтомобилей Вооружённых сил России. Эта техника предназначена для патрулирования сельской местности. Эксперты говорят о намерениях России начать вытеснение американских военных из восточной Сирии, существуют версии и о том, что российские силы будут задействованы в спецоперации против террористов «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена на территории РФ). Официальных заявлений на этот счет Минобороны РФ к текущему часу нет.