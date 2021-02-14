Авиация Саудовской Аравии нещадно бомбит Йемен

Военные самолеты ВВС Саудовской Аравии продолжили наносить удары по ряду провинций Йемена, в результате чего был причинен материальный ущерб, сообщает сирийское новостное агентство «САНА», ссылаясь на издание «Аль-Масира».
Ударная авиация ВВС саудовского королевства совершила 10 воздушных налетов на районы Сервах и Мадгаль в провинции Мариб, 5 налетов на район Аз-Загер в провинции Саада и 2 — на районы Хаб и Аш-Шааф в провинции Эль-Джауф. Сообщается о серьезных разрушениях различных объектов, в том числе и жилых зданий. Информации о жертвах пока не поступало.
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