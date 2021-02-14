ТК «Царьград»: Зеленский решил похоронить СБУ

Аргументы Недели → Армия 13+

14 февраля 2021, 11:34

Фото: соцсети

Зеленский значительно сократит СБУ. Более того, Службу безопасности Украины планируется реформировать президент в аналог американского ФБР, сотрудники реформированной СБУ будут называться агентами. Об этом пишет ТК «Царьград», ссылаясь на канал JokerDNR.

Численный состав Службы безопасности Украины планируется сократить на 2/3. Отделы службы каждый по своим причинам надеются на «иммунитет» от увольнения, например, контрразведка считает, что такие ценные кадры уж точно никто «за проходную» отправлять не будет. К тому же опытные оперативники нужны при любой власти, шепчутся в кулуарах украинские офицеры.

Источники предупреждают, что полумерами Зеленский ограничиваться не будет. На улицы выбросят всех подряд, невзирая на заслуги. После этого в СБУ наберут молодых и горячих, а главное, преданных лично Зеленскому людей.

Известно, что СБУ давно и плотно курируется американскими коллегами. В самом здании СБУ в Киеве мало, того что над входом одно время висел государственный флаг США, так ещё и целый этаж был отдан в пользование сотрудников американских спецслужб. Новости об этом в своё время прошли по всем ведущим СМИ, правда, в последнее время на Украине эти факты стыдливо замалчивают.

Нетрудно догадаться, что и задуманная Зеленским реформа наверняка одобрена кураторами. Им не нужны опытные оперативники или контрразведчики, им достаточно на подконтрольной территории, которой давно стала Украина, иметь небольшой штат офицеров, главное достоинство которых заключается в их личной преданности Зеленскому и заокеанским руководителям.