Америка разрабатывает гиперзвуковую ракету для борьбы с российскими ЗРК С-400

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13 февраля 2021, 16:45

Фото: соцсети

Армия США намерена заключить контракт c корпорацией Lockheed Martin на поставку испытательного комплекта высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM) новой версии. На выполнение разработки отводится 30 месяцев, в результате военные получат 30 испытательных комплектов новой ракеты, в которых будут устранены недостатки первой версии. Об этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на журнал «Профиль» и на портал Defence Blog.

PrSM — это гиперзвуковая тактическая ракета «поверхность-поверхность», применяется из пусковых контейнеров реактивных систем залпового огня M142 HIMARS или M270 MLRS. Система управления ракетой позволяет обмен данными в полете, она может поражать широкий круг целей на расстоянии до 500 километров с высокой точностью. Осенью 2019 года руководитель программы модернизации дальнобойных высокоточных систем бригадный генерал Джон Рафферти отметил, что PrSM на европейском театре военных действий должна будет стать «убийцей» современных систем ПВО, включая зенитную ракетную систему С-400, при этом оборудование нового оружия позволит применять его в многодоменных операциях в рамках концепции цифрового поля боя.

Испытания ракеты начались в декабре 2019 года, когда PrSM поразила цель на расстоянии 240 км. Во время испытаний в марте 2020 года дистанция составила 180 км. Отмечается, что разработчики постепенно сокращают дистанцию стрельб для проверки работы систем ракеты в условиях жестких перегрузок, возникающих при маневрировании на короткой дистанции с большой скоростью полета. Отмечалось, что для того, чтобы избежать снижения скорости, на короткие дистанции PrSM будут запускать по высокой баллистической траектории.

Противодействие системам ПВО российской разработки является сегодня одной из главных задач для конструкторов нового американского оружия. В частности, серьезной угрозой признается ЗРС С-400, распространенность которой растет, а возможности совершенствуются по мере производства и модернизации этого оружия.