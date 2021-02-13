В Подмосковье прошли маневры гвардейской танковой армии ЗВО

Аргументы Недели → Армия 13+

13 февраля 2021, 16:24

Фото: соцсети

В Московской области в рамках командно-штабного учения (КШУ) с танковыми и мотострелковыми соединениями гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа более 600 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения и военной техники вышли на полигоны «Алабино» и «Головеньки» для отработки действий танковых и мотострелковых подразделений в обороне. Об этом сообщает пресс-служба западного военного округа.

В рамках учения подразделения отработали действия в позиционной обороне, на полигонах было окопано порядка 70 танков Т-80 и Т-72Б3, около 200 боевых машин пехоты БМП-2. По общей команде военнослужащие открыли огонь по мишеням, имитирующим наступление условного противника, как живой силы, так и тяжело бронированных машин. По результатам слаженных действия подразделений наступление противника было отражено и танковые подразделения перешли в контрнаступление.

Всего в командно-штабном учении принимает участие порядка 800 военнослужащих и более 200 единиц вооружения и военной техники танковых и мотострелковых соединений танкового объединения ЗВО.

Кроме того, связисты совершили 10-километровый марш в район сосредоточения, выполнили нормативы по развертыванию подвижных пунктов управления и узла связи, работе в различных диапазонах частот на современных средствах связи нового поколения. Было задействовано около 50 единиц техники, в том числе командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видео­-конференцсвязи, стоящие на вооружении бригады управления, а также беспилотные летательные аппараты, выступающие в роли ретрансляторов передачи связи.

К полевым занятиям связистов танковой армии ЗВО было привлечено около 300 военнослужащих и более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.