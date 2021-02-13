Гвоздём программы парада в Киеве в день Незалежности будет турецкий БПЛА «Байрактар»

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13 февраля 2021, 16:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В Министерстве обороны Украины обсудили идеи и предложения по проведению парада по случаю 30-летия независимости Украины. Предусматривается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом, также может быть проведен речной парад на Днепре. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина». Эта бравурная информация навевает недобрые мысли, которыми автор статьи хочет поделиться с читателем.

«По предварительному замыслу, для парада планируется привлечь 27 парадных расчетов, общей численностью более 4000 человек. Из них 19 парадных расчетов составят Вооруженные силы Украины, 8 «коробок» - от других составляющих сектора безопасности и обороны. Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом», - отмечается в сообщении. О новом строевом шаге стоит поразмыслить, надеюсь они не будут двигаться спиной вперед, направлением на запад, что, впрочем, для украинской армии было-бы весьма актуально, есть необходимость упражняться в отступлении.

Кроме того, предложено привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50-ти летательных аппаратов, сообщает военное ведомство Незалежной. Предположу, что это максимум военной техники способной самостоятельно передвигаться в парке ВСУ.

«Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО «Ольха», «Нептун», ОТРК «Гром» и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА «Байрактар», - отметили в Минобороны. Напоминаем, что РСЗО «Ольха» — это советская система 9К58 «Смерчь», ПКР «Нептун» — это советская ракета Х-35, а ОТРК «Гром», как вы уже догадались – советская «Точка-У». Похоже, на параде в Киеве будет проведена яркая презентация распила военного бюджета Незалежной, по программе якобы проведённых новейших разработок в области вооружений. По этому поводу на Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ. То еще будет зрелище.

Демонстрационные мероприятия военно-морских сил пройдут в городе Одесса, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. И здесь выходит неловкость, поскольку украинским ВМС, кроме речных катеров, нечего больше показывать. А в Киеве рассматривается вариант проведения «грандиозного» речного военного парада на Днепре. Представляю как в кильватерной линии выстроятся надувные лодки, снабженные навесными моторами.

На нынешний парад планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных ведомств государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Затея хорошая, рассчитана на то, что западные партнеры сжалятся над убогостью ВСУ и отвалят, по своей щедрости, сотню, другую миллионов. Если этот трюк удастся, украинским чиновникам будет что «распиливать».

Учредительное совещание по подготовке к параду войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины состоялось под председательством заместителя министра обороны Украины Игоря Старобинского и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука. «Это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения Вооруженных сил Украины, которые планируется привлечь к участию в параде войск к тридцатилетнему юбилею Независимости, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля», - отмечается в сообщении пресс-службы ВСУ. Заблаговременная подготовка – это правильное решение, для ремонта и приведения в презентабельный вид военной техники понадобится немалое время, особенно если учесть дефицит запчастей. И новый строевой шаг необходимо отработать в идеале.