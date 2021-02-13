Британия сокращает численность людей в армии, ради насыщения ее роботами и оружием

Аргументы Недели → Армия 13+

13 февраля 2021, 15:17

Фото: соцсети

В ближайшее десятилетие армия Великобритании сократит личный состав почти на 10 000 военнослужащих до 72 500 человек. Сэкономленные средства оставят в военном бюджете страны. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс», ссылаясь на британские СМИ.



Сокращением личного состава Вооруженных сил Великобритания реагирует на изменения обстановки в мире по части угроз. Но, солдат не станут увольнять, а войска распускать немедленно, должности будут упразднять по мере увольнения военнослужащих из войск.

«Нет смысла иметь 82 тысячи солдат, но не иметь нужные беспилотники, артиллерию, ПВО и бронетехнику», — цитирует Telegraph представителя Минобороны.

Источник Times прокомментировал это так: «Некоторые люди хотят сражаться во вчерашних войнах, но мы хотим воевать в завтрашних Вооруженных силах. Личный состав дорого обходится, поэтому лучше иметь меньше персонала, но лучшее вооружение».

«Мы не хотим быть бумажным тигром. Нам не придется платить пенсию дрону», — добавляет источник.

Сейчас армия Великобритании, страны-члена НАТО, обладающей ядерным оружием, официально насчитывает 82 тысячи военнослужащих. По состоянию на 1 октября 2020 службу по факту несли 80 760 солдат. Около 33 000 это военнослужащие ВВС и ВМФ.



Стоит отметить, что ранее, в ноябре, премьер-министр Борис Джонсон объявил о крупнейших военных расходах Лондона с момента окончания холодной войны.