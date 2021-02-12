США держат близ ЮКМ две корабельные авианосные ударные группы, Китай готов их потопить в любой момент

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12 февраля 2021, 20:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Командующий 12-ой авианосной ударной группой ВМС США контр-адмирал Дуг Вериссимо заявил прессе, что китайские военные увеличили присутствие как военных кораблей, так и боевых самолетов в Южном Китае, где два американских авианосца недавно провели операции по анонсированному США укреплению, международных прав на свободное мореходство. Сейчас в регионе присутствуют две авианосных ударных группы. Ситуация в Южно-Китайском море (ЮКМ) накаляется. Об этом пишет издание «Вашингтон Таймс».

«Мы видим большее количество самолетов, большее количество кораблей китайских ВС, используемых на ежедневной основе», - заявил контр-адмирал. Он также отметил: «Количество сил, которые мы видим во всех сферах, значительно увеличилось».

Присутствующие в ЮКМ две авианосных ударных группы (АУГ) 11-я и 12-я насчитывают до 60 надводных и подводных боевых кораблей и судов обеспечения, около 200 самолетов и вертолетов различного назначения и более 10 000 моряков и морских пехотинцев. Флагманом 11-ой АУГ является авианосец «Нимиц». Флагманом 12-ой АУГ – авианосец «Теодор Рузвельт».

Отмечаются частые встречи американских и китайских военных кораблей в Южно-Китайском море, которые проходят отнюдь не в дружественной атмосфере.

США возмущены тем, что Китай объявил 90% Южно-Китайского моря своей морской территорией. Вашингтон указывает, что это требование было отклонено международным трибуналом несколько лет назад. Согласно последнему ежегодному отчету Пентагона о китайских Вооруженных силах, Пекин разместил противокорабельные ракетные комплексы YJ-12B на нескольких огневых позициях на островах в Южно-Китайском море. Кроме того, ВМС НОАК увеличивает число боевых кораблей в регионе.

Это патрульные корабли береговой охраны, корветы тип 056 (предназначенные для противолодочной борьбы), патрульные катамараны класса Houbei, вооруженные управляемыми ракетами.

В августе Китай провел испытательные пуски в Южно-Китайское море двух типов противокорабельных баллистических ракет - DF-21D и DF-26.

Контр-адмирал Джеймс Кирк, командующий 11-ой ударной группой (флагман авианосец «Нимиц»), сказал, что его силы осведомлены о потенциальной опасности, которую противокорабельные баллистические ракеты представляют для авианосцев США.

«Мы действуем, учитывая существующие угрозы», - сказал адмирал Кирк. «Мы сможем защитить наши силы, если нас заставят это сделать», - добавил он.

Более 10 000 китайских морских пехотинцев также дислоцируются на островах ЮКМ, в полной боевой готовности к военным действиям.

Помимо сил Народно-освободительной армии, Китай использует множество кораблей и катеров морской милиции Народных вооруженных сил (НВС).

В отчете Пентагона сказано: «В Южно-Китайском море флот НВС играет важную роль в принудительных действиях для достижения политических целей (Китая), что является частью более широкой китайской военной концепции, которая предусматривает конфронтацию с вероятным противником без объявления войны и без втягивания в масштабные боевые действия». Китайская милиция уже участвовала в противодействии военным кораблям США в регионе в 2009 и 2012 годах.

В документе говорится, - ракеты DF-21D и DF-26 «специально разработаны для того, чтобы держать авианосцы противника под угрозой» с больших расстояний. Более того, Китай устанавливает подводные системы наблюдения, которые могут повысить точность ракет.

НОАК также имеет «надежную и избыточную» интегрированную систему ПВО, большое количество реактивных истребителей и ракет класса «земля-воздух».

«Строительство новых аэродромов и ангаров на заставах в Южно-Китайском море расширяет возможные районы боевых действий авиации НОАК», - говорится в докладе Пентагона.

При необходимости ВМС США могут сосредоточить в оперативной близости от ЮКМ пять или шесть авианесущих ударных групп, со значительным усилением как подводными, так и надводными боевыми кораблями. Для угрозы китайским силам с воздуха могут использоваться стратегические бомбардировщики В-52Н, В-1, В-2, способные совершать полеты на большие расстояния и увеличивать свой боевой радиус за счет дозаправки в воздухе. В любом случае операционные линии для обеспечения военных действий сил США в регионе ЮКМ будут весьма растянуты, по сравнению с китайскими. В этом ключевое преимущество НОАК.

Америке так же придется учитывать, что КНР в последнее время обогнала США в динамике производства новых боевых кораблей, а арсенал ядерного оружия Пекин за последнее время увеличил в разы, сейчас он оценивается в порядка тысячи боеголовок. Эксперты считают, что момент, когда ВМС США могли обеспечить себе уверенную победу в войне против НОАК – давно прошли. Сейчас Пентагону в пору задуматься, как вовремя унести ноги из ЮКМ и западной части Тихого океана, в случае войны с КНР.