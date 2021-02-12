Ни властям в Киеве, ни украинским радикалам мир на Донбассе не выгоден

Аргументы Недели → Армия 13+

12 февраля 2021, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что президент Незалежной Владимир Зеленский предал надежды украинцев на мир, а власти лишь усиливают раскол в обществе и отказываются выполнять Минские соглашения. Об этом говорится на сайте партии. Об этом пишет новостное агентство «АННА Ньюс».

«Шесть лет назад, 12 февраля 2015 года, в Минске на саммите глав государств и правительств «Нормандской четверки» был согласован Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он был подписан Трехсторонней контактной группой и одобрен специальной Резолюцией Совета Безопасности ООН. Реализация этих соглашений должна была положить конец вооруженному противостоянию, перестрелкам и гибели людей. Время идет, соглашение не выполняется», — говорится в заявлении.

В оппозиционной политсиле отметили, что за эти шесть лет половина украинцев оказалась за чертой бедности, свернуто большинство программ социальной защиты, разрушены медицина и образование, а также распродаются национальные богатства, земля и стратегические предприятия.

«Украинская экономика утратила перспективу и превратилась в отсталый агро-сырьевой придаток. Вместо развития демократии и утверждения верховенства права Украина катится к диктатуре, ксенофобии и беззаконию. Такая жизнь – последствие конфликта», — считают в ОПЗЖ.

В партии заявили, что украинцы проголосовали за Зеленского и его партию, чтобы он вернул в страну мир.

«Но, став президентом, он (Зеленский — ред.) предал их надежды. Власть продолжила политику проигравшего режима Порошенко – усиливает раскол в обществе и отказывается выполнять Минские соглашения. Миллионы бюджетных гривен продолжают растворяться в коррупционных схемах. Миллиарды уходят на силовиков и чиновников. Власть без суда расправляется со своими оппонентами, ограничивает права и свободы людей. Идет на сотрудничество с радикалами, а те, уверенные в своей безнаказанности, нападают на людей, избивают журналистов, занимаются вымогательством и рейдерством. Ни власти, ни радикалам мир не нужен – он им не выгоден», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ выступили за диалог с Донецком и Луганском, а также подчеркнули, что только неукоснительное выполнение Минских соглашений принесет мир в Украину.