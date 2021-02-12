Нарушителей воздушного пространства Крыма будут сбивать или принуждать к посадке на российские аэродромы

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12 февраля 2021, 16:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Решение украинского правительства позволить военным самолетам НАТО летать над Крымом российские военные эксперты рассматривают, как инсинуацию больных духом людей, находящихся в состоянии, граничащим с клиническим. По мнению специалистов нарушители воздушных границ Крыма будут перехвачены или уничтожены, та же участь ждёт военные корабли НАТО и Украины, при нарушении российских морских границ. Об этом газете «Аргументы Недели» рассказал эксперт, военный корреспондент новостного агентства ТАСС Виктор Литовкин.

«Разрешением военным самолетам НАТО летать над Крымом руководство в Киеве еще раз продемонстрировало свой низкий интеллектуальный уровень, граничащий с клиническим состоянием», - заявил военный эксперт Виктор Литовкин, и добавил, - «Оно настолько абсурдно, что даже не может рассматриваться как провокация, подталкивающая к третьей мировой войне».

Военное руководство США и НАТО не идиоты, - пояснил Виктор Литовкин, - они отлично знают к каким последствиям приведут нарушения воздушного пространства Крыма военными самолетами пилотируемыми или беспилотными. В самом мягком варианте их будут принуждать к посадке на наши аэродромы. В жестком варианте все военные летательные аппараты, появившиеся в небе над Крымом и идентифицированные автоматической системой распознавания, как «чужой», будут сбиты. Эксперт также отметил, что корабли НАТО и США, нарушившие морскую границу России (имеются ввиду территориальные воды РФ вокруг Крыма) будут захвачены морскими силами или уничтожены посредством применение вооружения боевых кораблей, или береговых ракетных систем.

Виктор Литовкин указал на тот факт, что боевые, разведывательные самолеты, военные корабли США и НАТО в последнее время зачастили с визитами в Черное море и его в воздушное пространство над ним. Они приближаются к воздушным и морским границам Крыма, но не пересекают красную черту, поскольку знают о последствиях. Да, Вашингтон не признает Крым российским, - подчеркнул эксперт, - но это ничего не значит, для военных самолетов НАТО и США — это бесполетная зона, в Пентагоне данный факт принят как должное и уважается. Если украинские самолеты рискнут нарушить воздушное пространство Крыма, для них и при определенных обстоятельствах - для Киева, это может закончится плачевно. О результатах попытки военных катеров Незалежной нарушить российскую морскую границу – всем хорошо известно. Вторая такая провокация будет иметь для Киева более тяжёлые последствия.

Портал «Авиапро» в своей публикации процитировал слова другого неназванного эксперта: «В НАТО прекрасно осведомлены, что Россия не будет разбираться с обстоятельствами нарушения воздушного пространства страны и незамедлительно откроет огонь без каких-либо предупреждений, на фоне чего такие «разрешения» со стороны Киева это лишь попытка столкнуть Североатлантический альянс с Россией. Наилучшим сценарием для НАТО будет потеря своих летательных аппаратов, но Россия вполне может понять нарушение своих воздушных границ и как агрессию, в связи с чем Альянс могут ожидать и превентивные удары со стороны России».

Виктор Литовкин в своем комментарии газете «Аргументы Недели» подчеркнул, что в Вашингтоне и Брюсселе знают – полуостров великолепно защищен во всех аспектах, а Москва полна решимости его оборонять. Развязывать третью мировую войну никто не собирается, это надо учитывать, но бдительность не терять.