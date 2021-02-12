Боевые вертолеты Черноморского флота провели учения в воздухе над морем

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12 февраля 2021, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экипажи вертолётов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ из состава морской авиации и противовоздушных сил Черноморского флота выполнили плановые практические полёты с отработкой посадок на палубу фрегата «Адмирал Макаров» в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали задачи по посадкам и взлётам с вертолётной площадки корабля как на ходу, так и при стоянке на якоре.

Кроме опытных лётчиков, впервые выполняли посадку на палубу молодые пилоты.

Перед вылетом авиационные техники подготовили вертолёты к выполнению поставленных задач и проверили работоспособность всех систем и механизмов.

Всего в ходе проведения тренировок экипажи вертолётов совершили порядка 20 взлётов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Макаров».