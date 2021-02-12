В организации нападения на российскую авиабазу в Сирии подозревают Турцию

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12 февраля 2021, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российское военное руководство продолжает вести расследование по факту атаки на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Источники сообщают, что к этому могли быть причастна Анкара. Перед нападение на базу в небе, рядом с ней, были замечены турецкие беспилотники. Об этом сообщает ТК «Царьград».

Российская авиабаза «Хмеймим» недавно подверглась атаке с применением реактивных систем залпового огня большой дальности. Официального подтверждения этой информации пока нет. По предварительным данным, использовались турецкие комплексы TRG-300 Kasirga, с максимально дистанцией ведения огня 120 километров. Ранее стало известно, что такие установки вошли на территорию Сирии в составе турецкой военной колоны.

Сообщается, что русские военные расследуют нападение. Интересно, что до удара и начала ракетного обстрела в небе видели турецкие дроны. Ещё за несколько часов до этого рядом с Хмеймим был замечен американский военный самолёт.