Раскол в рядах НАТО увеличивается, Греция и Турция снова на грани войны?

Аргументы Недели → Армия 13+

11 февраля 2021, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Греция стремится найти и сплотить союзников для противодействия региональному сопернику — Турции. Для этого в Афины в четверг были приглашены министры иностранных дел и высокопоставленные официальные лица из нескольких стран Персидского залива. Об этом сообщает агентство «АННА Ньюс».



Члены НАТО, Греция и Турция, по-прежнему вовлечены в спор о границах и правах на ресурсы в восточном Средиземноморье, что за несколько нескольких месяцев привело к опасному наращиванию военной мощи в регионе.



Греция, Кипр и Египет уже поддерживают регулярные контакты по проблеме. На переговорах в Афинах к ним присоединились официальные лица Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, а также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по видеосвязи. В ходе встречи страны-переговорщики в целом встали на сторону Греции в споре о восточном Средиземноморье.



Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что семь стран-участниц планируют поддерживать регулярные контакты и встречи.

«Для Греции естественно искать такого рода сотрудничество… многомерные проблемы в нашем более широком окружении делают это необходимым», — сказал он в начале встречи.

Кроме того, в начале января Греция договорилась с Израилем о расширении военного сотрудничеств, что предусматривает создание израильской компанией лётного училища для греческих пилотов, закупку Грецией учебно-тренировочных самолетов, помощь Израиля в обучении и обслуживании.



СМИ посчитали, что сближение греков и израильтян это большей степени дружба против Турции. И Греция, и Израиль называют политику Анкары в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке «экспансионистской».



Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что решение отвечает интересам и Израиля, и Греции, и будет способствовать стабильности в Средиземноморье.