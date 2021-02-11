Россия скоро получит ядерное оружие небывалого могущества, средств защиты от которого у США и их союзников - нет

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11 февраля 2021, 18:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Атомную субмарину «Белгород» переоборудовали для размещения на ней нового стратегического оружия сдерживания – безэкипажной подводной лодки «Пасейдон», способной нести ядерный заряд мощностью до 500 Мегатонн в тротиловом эквиваленте. Газета «Известия» сообщает о начале финальных ходовых испытаний АПЛ «Белгород».

Ранее о проведении успешных испытаний АПЛ «Белгород» сообщал генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко. Кроме того, из уст министра обороны РФ Сергея Шойгу стало известно, что уникальный подводный беспилотный аппарат «Посейдон» успешно протестирован на морском полигоне с использованием в качестве временного носителя субмарины Б-90 «Саров».

Подводник, капитан 1-го ранга Игорь Курдин рассказал «Известиям»: «На испытаниях «Белгорода» предстоит выполнить достаточно много этапов. Будут проверяться ходовые качества лодки на различных режимах и скорость работы энергоустановки. Завершающими станут практические торпедные стрельбы, в том числе пуском «Посейдона». Сказать, сколько это займет времени, сейчас трудно. Если бы это была серийная лодка, тогда можно было бы делать какие-то предположения. Но для такого уникального корабля тесты могут занять достаточно продолжительное время.

Изначально подводный крейсер «Белгород» закладывался по проекту 949А «Антей». Такие лодки строились с середины 1980-х до середины 1990-х годов, и сегодня многие из них, пройдя модернизацию и получив новое оружие, остаются в строю. Эти корабли сразу строились с большим модернизационным запасом. Так, шахты оружия делали большего диаметра, чем боеприпасы, которые тогда использовали. Их прочный корпус прослужит долго, ядерная энергетическая установка требует только замены активной зоны, ну а радиоэлектронику и всё прочее можно поменять на новое. Поэтому лодки данного проекта, даже построенные еще 30 лет назад, остаются в строю и ходят на боевую службу».

О создании беспилотного подводного аппарата способного преодолевать огромные межконтинентальные расстояния на глубинах, превышающих 1 км с невиданной ранее скоростью, сообщил общественности президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году. Позже это изделие получило наименование «Посейдон». Напоминаем, что он может развивать скорость, значительно превышающую возможности любых самых быстрых подводных и надводных кораблей. «Посейдон» снабжен компактным (в 100 раз меньше по габаритам, чем обычный реактор для современных АПЛ) и очень мощным ядерным реактором. Некоторые эксперты заявляют, что его вряд ли могут догнать самые скоростные современные торпеды. То есть аппарат практически неуязвим и несет небывалую по могуществу ядерную боеголовку. Данное оружие может уничтожить такие штаты как Калифорния и Нью-Йорк.

Министерство обороны продемонстрировало несколько видеороликов испытаний «Посейдонов» с пусками с подводной платформы и экспериментальной субмарины «Саров». Основной носитель «Посейдонов» (головная в серии субмарина «Белгород») будет иметь, по разным данным, каждый от четырех до шести шахтных мест размещения подводных дронов.

Планируется ввести в боевой состав флота АПЛ «Белгород» незадолго до ее 30-летия. Строительство «убийцы авианосцев» проекта 949А «Антей» началось еще в 1992 году. Но вскоре работы, как и на множестве других недостроенных кораблей советской эпохи, были заморожены. Лодку законсервировали. Дальнейшая ее судьба долгие годы оставалась неопределенной. Две однотипные субмарины, постройка которых находилась на меньшей стадии готовности, разобрали на стапелях. Теперь настало ее время.